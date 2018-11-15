Yalova Belediyespor, Mamak Belediyesi'ni Ağırlıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 16:02



15 Kasım 2018 Perşembe 16:02

Türkiye Basketbol Ligi (TBL)'nin 6. hafta maçlarında Yalova Belediyespor saha ve seyircisi önünde Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor'u konuk edecek.16 Kasım Cuma günü 90. Yıl Spor Salonunda oynanacak mücadelenin ilk hava atışı ise 18: 30'da yapılacak. Yalova ekibi açısından büyük önem taşıyan maç öncesinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman teknik heyet ve sporcuları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.TBL'de oynadığı 5 maçını da kaybeden Yalova Belediyespor, Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.Belediye Başkanı Vefa Salman, "Şehrimizi Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde temsil eden Yalova Belediyespor basketbol takımımızı cuma günü oynayacağı Mamak Belediye Yeni Mamakspor müsabakası öncesinde ziyaret ettik. Yapılan antrenman sonrasında takımızla birlikte bir araya gelerek, başarılar diledik. Kendi sahamızda oynayacağımız müsabakaya halkımızı davet ediyorum" dedi. - YALOVA