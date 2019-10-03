Haberler » Güncel » Haber

Yalova çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü

Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldüYalova'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

03.10.2019 17:57
Çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü
Yalova'da evinin çatısında tadilat yapan Mehmet Şirin (50), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Yalova Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Şirin, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada, çatıdaki beton parçası evin üzerinden geçen yüksek gerilim kablosunun üzerine devrildi. Ağırlığı taşıyamayarak kopan kablo, talihsiz adamın üzerine düşünce, Mehmet Şirin elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Şirin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Şirin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yalova çatıda tadilat yaparken, elektrik akımına kapılıp öldü

Seyrantepe Mahallesi, Mehmet Şirin, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:03 Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı
23:01 Avcı: "Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz"
23:01 Türkiye, ab, almanya ve fransa, göç sorunu için bir araya geldi
23:00 İçişleri bakan yardımcısı aksoy'dan 'kıran' operasyonu açıklaması
23:00 Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı (2)
23:00 Babaannesini öldürüp, 40 bin tl'lik ziynet eşyasını çalan lise öğrencisi tutuklandı
23:00 Kırıkkale'deki fetö davasında karar çıkmadı