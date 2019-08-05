Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yalova'da 1 kilo afyon sakızı yakalandı

Narkotik polisince takibe alınan İranlı uyuşturucu satıcısı Yalova'da yakalandı.

05.08.2019 17:15 Yalova'da 1 kilo afyon sakızı yakalandı
Narkotik polisince takibe alınan İranlı uyuşturucu satıcısı Yalova'da yakalandı. Şahsın üzerinde 1 kilo 47 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.N. isimli İran vatandaşını takibe aldı. İDO feribot iskelesine gelen zanlıya burada operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan İranlı uyuşturucu satıcısının üzerinden 1 kilo 47 gram afyon sakızı çıktı. Polis, olayla ilişkisi olduğunu tespit ettiği S.T., M. Y., A. T. isimli İranlı 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramada ise Walther marka silah ve 6 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - YALOVA

Narkotik, Yalova, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:22   Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
17:21   Tren içinde kobra yılanı yavruları bulundu
17:20   Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın
17:20   Antalya'da hayvan pazarında dolandırıcılık uyarısı
17:19   Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
17:15   Yalova'da 1 kilo afyon sakızı yakalandı
17:13   Tatvan'da silahlı kavga: 7 yaralı