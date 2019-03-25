Yalova'da 107 Afgan Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

YALOVA'da 107 Afgan kaçak yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah
saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye
'ye yasa dışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan
uyruklu sınır dışı edildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Yalova
Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
Kaynak: DHA