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Yalova'da 108 kilo 950 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 950 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

18.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:58Yalova'da 108 kilo 950 gram Afyon sakızı ele geçirildi
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kilo 950 gram sakızı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Çiftlikköy ilçesi sahil şeridinde inşaat molozları arasına gizlenmiş, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen şüpheli paketler bulduğu bildirildi.
Açıklamada, ekiplerin narkotik köpekler eşliğinde bölgede kapsamlı yaptığı çalışmada uyuşturucu bulunan yeni alanlar belirlediği ifade edildi.
İş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında toprak altına gizlenmiş,169 paket halinde 108 kilo 950 gram Afyon sakızı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Konu ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce detaylı araştırma ve soruşturmalar devam etmektedir." denildi.

Narkotik, Yalova, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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