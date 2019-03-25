Yalova'da 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yalova
'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan
uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğünce yasa dışı yollarla yurda kaçak giren göçmenlerin yakalanması için operasyon yapıldı.
Kent merkezindeki 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerden M.R.R. (20) ve M.S.S'nin (31) göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürüldü.
Yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Afganistan, Yalova, Güncel
Kaynak: AA