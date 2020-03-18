Yalova'da 18 Mart törenleri
Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri yapıldı.
18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:52
Yalova 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri yapıldı.
Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl korona virüsü tedbirleri dahilinde sadece Atatürk anıtına çelenk sunulması ile gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol törene katılan gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra tören sona erdi. - YALOVA
Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl korona virüsü tedbirleri dahilinde sadece Atatürk anıtına çelenk sunulması ile gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol törene katılan gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra tören sona erdi. - YALOVA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Yalova, Güncel
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