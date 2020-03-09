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Yalova'da 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi

Yalova'da, bir kamyonette sahte içki üretiminde kullanılan 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi.

09.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:30
Yalova'da 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi
Yalova 'da, bir kamyonette sahte içki üretiminde kullanılan 2 bin 578 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, N.K. yönetimindeki 41 ADF 536 plakalı kamyoneti, Osmangazi Köprüsü üzerinde durdurdu.
Araçtaki aramada 215 koli içerisinde 2 bin 578 litre sahte içki üretiminde kullanılan bandrolsüz etil alkol bulundu.
Gözaltına alınan N.K, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yalova, Güncel
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