Yalova'da 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.
02.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:32
Yalova 'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.
Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.
Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Çiftlikköy, Taşköprü, Yalova, Güncel