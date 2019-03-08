Yalova'da "3 Kadın 3 Hayat Paneli"

Yalova Kent Konseyi
Kadın Meclisi tarafından "3 Kadın 3 Hayat" konulu panel düzenlendi. Uğur Mumcu
Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'ndaki panelde konuşan Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl, 8 Mart
'ın aslında kutlama değil anma günü olduğunu söyledi.
Ardından Yalova'nın ilk belediye başkan yardımcısı unvanı dolayısıyla "yılın kadını" seçilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güler'e plaket verildi. Plaketi Yalova Valisi Muammer Erol
ve Belediye Başkanı Vefa Salman
takdim etti.
Program iş kadını Göknur Atalay, avukat Eli Turnacı Çavuş ve asgari ücret tespit komisyonunda yer alan güvenlik görevlisi Gülden Görmez'in sunumlarıyla sona erdi.
8 Mart, Kent Konseyi, Yalova, Güncel
Kaynak: AA