30 Kasım 2018, 06:02
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Son Dakika! Yalova'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul Dahil 4 Büyükşehirden Hissedildi

Son Dakika! Yalova

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Yalova'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nden hissedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.36'da meydana gelen sarsıntı, Marmara bölgesinde ve İstanbul'da da hissedildi.

MARMARA SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

Depremin meydana geldiği yer

14,15 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, depremin şiddeti 4,1. Depremin 14,15 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

AFAD,Yalova
30 Kasım 2018 Cuma 06:02



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