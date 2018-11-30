30 Kasım 2018, 08:08
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Yalova'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Yalova'da 4.3 büyüklüğünde deprem YALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yalova'da 4.3 büyüklüğünde deprem YALOVA - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 05: 36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti. Çınarcık,Kandilli Rasathanesi,Yalova
30 Kasım 2018 Cuma 08:08