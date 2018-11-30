Yalova'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

<a class='keyword' href='/yalova/' title='Yalova'>Yalova</a>'da 4.3 büyüklüğünde deprem YALOVA - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandilli-rasathanesi/' title='Kandilli Rasathanesi'>Kandilli Rasathanesi</a>'nden alınan bilgiye göre Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. </br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bogazici-universitesi-kandilli-rasathanesi-ve-deprem-arastirma-enstitusu/' title='Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü</a>'nden alınan bilgiye göre saat 05: 36'da merkez üssü Yalova <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cinarcik/' title='Çınarcık'>Çınarcık</a> olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. </br> <a class='keyword' href='/kandilli-rasathanesi/' title='Kandilli Rasathanesi'>Kandilli Rasathanesi</a>'nden alınan bilgiye göre 4.3 şiddetindeki deprem yerin 7.7 kilometre altında gerçekleşti.