Yalova'da 75 Bekçi İstihdam Edilecek

Kaynak: AA

Yalova Valiliği tarafından, kentte 75 bekçi alımı yapılacağı bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 81 ilde 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçi istihdam edileceği belirtilerek, Yalova için kontenjanın 75 olduğu kaydedildi.Ön başvuruların, adaylar tarafından 18 Mart-1 Nisan tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapılabileceği aktarılan açıklamada, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edileceği duyuruldu.