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Yalova'da "Açık Hava Sinema Festivali"

Yalova'da, 2-6 Eylül'de "Açık Hava Sinema Festivali" düzenlenecek.

29.08.2019 16:04 Yalova'da
Yalova'da, 2-6 Eylül'de "Açık Hava Sinema Festivali" düzenlenecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Çiftlikköy Belediyesinin katkılarıyla Çiftlikköy Mokamp Tesisleri'nde Açık Hava Sinema Festivali gerçekleştirilecek.
Nostalji ve sanatın bir arada olacağı ücretsiz açık hava sinema günleri kapsamında Türk filmleri sinemaseverlerle buluşturulacak.
Festivalde 2 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Türk sinemasının başyapıtlarından "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterilecek.
3 Eylül'de "Vesikalı Yarim", 4 Eylül'de "Uçurtmayı Vurmasınlar", 5 Eylül'de "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve 6 Eylül'de "Çanakkale Yolun Sonu" filmlerinin gösterimi saat 20.00'de yapılacak.

Yalova, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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