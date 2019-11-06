Yalova'da "afyon sakızı" operasyonu

Yalova
'nın Altınova
ilçesindeki Ro-Ro limanında, bir tırın gizli bölmesinde 91 kilogram "afyon sakızı" ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Tavşanlı beldesinde bulunan Ro-Ro limanına dün gelen bir tır, gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Ekiplerin şüphelenmesi üzerine x-ray cihazından geçirilen tırda, savcılıktan alınan izinle arama yapıldı.
Tırdaki gizli bölmelerde 91 kilogram afyon sakızı bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.