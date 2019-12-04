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Yalova'da ambulans şoförleri yarıştı

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aste All-Star Yarışması"na katılan ambulans şoförleri kıyasıya mücadele etti.

04.12.2019 17:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aste All- Yarışması"na katılan ambulans şoförleri kıyasıya mücadele etti.
İl Özel İdaresi bahçesinde kurulan parkurda gerçekleşen yarışmaya 10 ambulans sürücüsü katıldı.
Park etme ve slalom üzerine kurulan parkurda ter döken sürücüler, parkuru, kukaları devirmeden en hızlı şekilde tamamlamaya çalıştı.
Yarışmada sürücülerden Cavit Akın ipi göğüslerken, ikinci Duhan Boyoğlu, üçüncü ise Murat Akyüz oldu.
İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Eryiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi kapsamında, her yıl belli periyotlarla sürücülere eğitim verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla da Sağlık Bakanlığımızın talimatıyla All-Star Ambulans Yarışması'nı yapıyoruz. Bu kapsamda sürücülerimizin güvenli şekilde ambulans kullanmasını sağlamış oluyoruz. Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla sürücülerimize verdiğimiz temel eğitimle, ambulansın hastaya hızlı şekilde gitmesini, aynı zamanda güvenli bir şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. Yarışmayı da buna vurgu yapmak için yapıyoruz."
Etkinliği, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Kerim Baş, Hamza Dinç ile Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Necdet Beğen takip etti.
Yalova'da ambulans şoförleri yarıştı

Murat Akyüz, Star, Güncel

Kaynak: AA


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