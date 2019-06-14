Yalova'da ambulans teslim töreni

Sağlık Bakanlığı
tarafından Yalova
'ya tahsis edilen 6 ambulansın teslimi törenle yapıldı.
Üçer ambulans ile motosiklet ambulansın teslimi için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'nda tören düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye
'de son 15-20 yılda sağlıkta yapılan devrim niteliğinde birçok çalışmanın en önemli örneklerinden birinin acil sağlık hizmetleri olduğunu söyledi.
Ambulans sayılarına ilave motosiklet ambulansların gönderildiğini belirten Kaşıkcı, şöyle konuştu:
"Yaz aylarında kışa göre yaklaşık 1,5 kat artan bir vaka çıkışımız var. 2 binli sayılardan 3 bin 500, aylık çıkış sayılarına ulaşıyoruz yaz aylarında. Özellikle Çınarcık
merkez ve Yalova merkezdeki trafik sıkışıklığı için bu ambulanslarımızla hızlı müdahaleyi yapacağız. Akabinde zaten kara ambulanslarımız vakaya yetişecekler."
Daha sonra Yalova Valisi Muammer Erol
, Belediye Başkanı Vefa Salman
, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, AK Parti
İl Başkanı Muğlim Bağatar ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel tarafından kurdele kesilerek araçlar hizmete alındı.