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Yalova'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yalova'da 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

24.07.2019 13:13 Yalova'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Yalova'da 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sülemanbey Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katında oturan Eyüp ve Derya Aydın çiftinin iki yaşındaki çocukları Ecem Aydın, 7 yaşındaki ağabeyi Yiğitalp ile evde oynadıkları esnada balkona çıktı.
Balkonda bulunan koltuğun üzerine çıkan Ecem Aydın, korkuluklardan sarktığı anda önce aşağıdaki bir iş yerine ait tentenin üzerine oradan da kaldırıma düştü.
Ağır yaralanan iki yaşındaki çocuğun balkondan düşme anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Esnaf Barış Cantürk, yaptığı açıklamada, olaya yaşandığı yerde şahit olduğunu belirterek, "Bir arkadaşla sohbet sırasında bir ses duyduk. Kafama bir şey düşecek zannettim. Bir baktım, yerde çocuk. Ben oyuncak bebek zannettim. Bir baktım gözlerini açıp kapatıyor. Apar topar yoldan geçen bir arabayla hastaneye götürüldü. Olmaması lazımdı böyle bir şeyin tabi üzücü bir olay." dedi.
Esnaf Mehmet Aycan ise bebeğin bir anda yanına düşmesiyle ürperdiğini ifade ederek, "Bir baktım çocuk arkamda. Çocuğa baktım kıvranıyordu. Ben de ambulans bekleyemedim. Yoldan geçen arabayı durdurup kucağıma alıp hastaneye götürdüm." ifadelerini kullandı.
Ecem Aydın'ın kentteki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

İstanbul Caddesi, Ecem Aydın, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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