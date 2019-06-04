04.06.2019 10:52
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Yalova'da bayramlaşma töreni

Yalova

Yalova Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Yalova Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Şaban Temüge Turizm Otelcilik Meslek Lisesi Uygulama Oteli'ndeki bayramlaşmaya Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekilli Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Kurmay Tuğamiral Ayhan Gedik, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Erol ve protokol üyeleri daha sonra İl Jandarma Komutanlığı, Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kadın Rehabilitasyon Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Protokol üyeleri ardından Çınarcık Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
Kaynak: AA
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