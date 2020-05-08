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Yalova'da berber ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi

Yalova'da berber ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testiYALOVA'da 11 Mayıs itibariyle mesaiye başlayacak olan berber ve güzellik salonları çalışanlarına koronavirüs tarama testi yapıldı.

08.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:21
Yalova'da berber ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi
YALOVA'da 11 Mayıs itibariyle mesaiye başlayacak olan berber ve güzellik salonları çalışanlarına koronavirüs tarama testi yapıldı.
Yalova Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Berberler Kuaförler Odası görüşmeleri sonucu alınan karar doğrultusunda kentte bulunan kuaför, berber ve güzellik salonları çalışanlarına yönelik başlatılan test çalışması, İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi'nde oluşturulan birimlerde yapıldı. Merkeze gelen işletme sahipleri ve çalışanlar, alınan sağlık önlemleri altında numunelerini verdi.
Çalışma hakkında açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, koronavürüsün temel bulaş yönünün uzun süreli yakın temas olduğunu hatırlatarak, "Pazartesi günü tekrar açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarımızla ilgili faaliyete geçmeden önce Valilik ve berberler kuaför odası ile de görüşülerek Yalova Valiliği'nce bu karar alındı. Kentteki tüm berber ve kuaför salonlarında çalışan kişilerin tarama testlerini yapıp, faaliyete başlamadan önce sonuçlarını vermeyi düşünüyoruz. İnşallah aralarından pozitif olan çıkmayacaktır. Fakat pozitif çıkacak olan olursa da vatandaşlarımızla yakın temas etmesinin önüne geçmeyi bu şekilde planlıyoruz" diye konuştu.
Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk ise, meslektaşlarının müşteri ile çok yakın temasta olduklarını belirterek, alınan kararı olumlu bulduklarını söyledi. Ulutürk, "İnşallah müşterilerimiz huzurlu bir şekilde iş yerlerimize gelebilir. Aynı zamanda belediyemiz tarafından iş yerleri dezenfekte ediliyor. Üyelerimizin tamamı bu taramadan geçecek. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi.
Teste tabi tutulan çalışanlar ise, mesai öncesi yapılan tarama testinden memnun olduklarını ifade etti. Yalova’da berber ve güzellik salonu çalışanlarına koronavirüs testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuaför, Yalova, Güncel, Haber

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