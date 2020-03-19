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Yalova'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Yalova'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:00
Yalova'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Yalova 'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Erdal Dönmez'in öldürülmesinin ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan S.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokağı'nda 17 Mart'ta çıkan kavgada tabancayla sırtından vurulan Erdal Dönmez (53), kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlıları S.A. ve S.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yalova, Polis, Güncel

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