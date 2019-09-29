Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yalova'da bisiklet hırsızlığı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde değişik adreslerden bisiklet çalan hırsızlar, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ısrarlı takibi sonrasında yakalandı.

29.09.2019 14:37Yalova'da bisiklet hırsızlığı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde değişik adreslerden bisiklet çalan hırsızlar, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ısrarlı takibi sonrasında yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki değişik adreslerden bisiklet hırsızlığı gerçekleştirilmesi üzerine harekete geçen polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bu görüntülerden hırsızların eşkalini tespit eden polis hırsızlık şüphelileri Y.A., S.S.Ç., C.A. ve K.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahısların çaldıkları bisikletleri sattıklarının öğrenilmesi üzerine çalıntı malları satın alan Y.T. ile yabancı uyruklu R.G. ve H.A. da gözaltına alındı. Şahısların verdikleri adreste arama yapan Çiftlikköy polisi çalıntı bisikletleri ele geçirdi. Bisikletler sahiplerine teslim edilirken, olayın sanıkları tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildiler. - YALOVA

Emniyet Müdürlüğü, Çiftlikköy, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:12 Ceviz toplamak isteyen yaşlı adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
18:11 Kuyuya düşen inek vinçle çıkarıldı
18:10 Başından vurulan kadın hayatını kaybetti
18:02 Ölüme kürek çektiler
17:58 Kürek çeke çeke kaçmaya çalıştılar
17:49 Çanakkale'de 88 mülteci yakalandı
17:46 Manisa'da korkutan yangın