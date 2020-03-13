Yalova'da camiler dezenfekte edildi
Yalova Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında ildeki camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.
13.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:50
Yalova Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında ildeki camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Belediyesi Başkanvekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla koronavirüs salgınına karşı ildeki camilerde dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde bulunan camilerde yapılan çalışmalara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları arasında yer alan camilerimizin dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından bizde bu yönde tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza başladık. Personellerimiz gecenin geç saatlerine kadar dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmektedir."
Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yalova Belediyesi Başkanvekili Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla koronavirüs salgınına karşı ildeki camilerde dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde bulunan camilerde yapılan çalışmalara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları arasında yer alan camilerimizin dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından bizde bu yönde tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza başladık. Personellerimiz gecenin geç saatlerine kadar dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmektedir."
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Kaynak: AA
Etiketler : Yalova Belediyesi, Mustafa Tutuk, Yalova, Güncel
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