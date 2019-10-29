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Yalova'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

29.10.2019 22:34
Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kutlamalar kapsamında verilen konseri izledi.
Ardından Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ve eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.
Ev ve iş yerlerinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldığı caddelerden geçen kalabalık, yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından meydanda sinevizyon gösterisini izledi. Program, havai fişek gösterisiyle son buldu.
Yalova'da

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Meydanı, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


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