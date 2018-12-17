Yalova'da Denize Atlayan Genç Kurtarıldı

Yalova
'da eski Kartal
İskelesi'nde denize atlayan E.S. (24), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı
'ndaki eski Kartal İskelesi'nde meydana geldi. E.S., iskeleden denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren genci çevredeki vatandaşlar fark etti. Polis
, sağlık ve Deniz Polisi ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Bu arada vatandaşlar denizdeki gence iskeleden can simidi attı. Can simidine tutunan E.S., denize atlayan vatandaşların da yardımıyla kıyıya çıkarıldı. E.S.'ye ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı. Ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ancak gözetim altında tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA