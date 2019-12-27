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Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, şarampolden denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

27.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:56 Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
'nın ilçesinde, şarampolden denize yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
M.E. (37) yönetimindeki 34 UU 2640 plakalı otomobil, beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten şarampole devrildi.
Sahile düşen ve bir kısmı suya gömülen aracı gören balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli ve eğimli arazide otomobile ulaşan ekipler, yaralıyı ana yola çıkardı.
Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan M.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenköy, Armutlu, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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