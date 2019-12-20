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Yalova'da deprem hazırlıkları 7,6'lık deprem senaryosuyla test edildi

Yalova'da yapılan deprem tatbikatında, senaryo gereği meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılacak çalışmalar test edildi.

20.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26 Yalova'da deprem hazırlıkları 7,6'lık deprem senaryosuyla test edildi
'da yapılan deprem tatbikatında, senaryo gereği meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılacak çalışmalar test edildi.
Tatbikat senaryosu, Çınarcık ilçesinden geçen fay hattının kırılmasıyla sabah saatlerinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğinin bildirilmesiyle başladı.
Telsizlerden yapılan anonsla deprem bilgisi ekiplerle paylaşıldı. Afet anında görev alacak kurumların personeli bulundukları bölgelerde yıkılan binaları tespit ederek merkeze bilgi verdi.
112 Acil Servis Müdürlüğünde bulunan Afet Koordinasyon Kurulu ise, bildirilen bölgelere arama kurtarma, 112, itfaiye ekipleri ile güvenlik güçlerini sevk etti.
Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen tatbikata tüm kurumların katıldığını belirtti.
Senaryoya göre 7,6 büyüklüğündeki depremin Yalova ile birlikte Bursa ve İstanbul'u da etkilediğini anlatan Erol, şöyle konuştu:
"İstanbul ve Bursa'nın bize yardım edemeyecek derecede etkilendiğini biliyoruz. tatbikatı ilgili birimlerin en kısa sürede harekete geçirilerek görevlerinin başına geçirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca bu birimlerimizin görevlerini yapıp yapmadığını görme adına yaptığımız bir tatbikat. Eksiklik, aksaklık ve temin edilmesi gereken malzemeyle ilgili tespitlerimizi de bu tatbikat vesilesiyle yeniliyoruz."
Ekiplerle iletişim ve ekiplerin görev yerine ulaşımının önemine değinen Erol, ayrıca enkaz ve yaralılara müdahalede sorunların tespit edilip çözülmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yalova, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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