Yalova'da Deprem: İstanbul'da da Hissedildi

Yalova merkezli 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre saat 05.36'da merkez üssü Yalova Çınarcık olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Depremi hisseden bir vatandaş, ' Yatıyordum ev bir anda sallandı. Hemen eşime söyledim. Oda öyle bir şey olmadığını söyledi. Yani resmen sallandık. Deprem 2 yada 3 saniye sürdü' dedi.<br><br>(Aydemir Kadıoğlu - Selim Bayraktar - Emre Kaya/İHA)