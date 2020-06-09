Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltıYalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

09.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:48
Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı
Yalova, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. Yalova’da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yalova, Kars, Güncel, Haber

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