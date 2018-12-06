Yalova'da Dönercide Korkutan Yangın

06 Aralık 2018 Perşembe 12:50



06 Aralık 2018 Perşembe 12:50

Yalova'da dönerci dükkanının alev alan bacası paniğe sebep oldu.Olay, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmenin baca kısmı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevleri ve dumanları gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangın maddi hasara sebep oldu. - YALOVA