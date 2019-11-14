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Yalova'da "Dünya Diyabet Günü" yürüyüşü

Yalova'da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

14.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:50Yalova'da
'da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı ve Gençlik Merkezi Müdürü Celal Kahveci'nin de katıldığı etkinlik, müdürlük önünde toplanılması, mavi giysilerle diyabet simgesi olan "mavi halka" oluşturulmasıyla başladı.
Daha sonra müdürlük önünden hareket eden grup, Stadyum ve Gazi Paşa caddelerinden geçerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Mavi kurdele takarak diyabet ve KOAH konusuna dikkati çekmek amacıyla dövizler taşıyan grup, müdürlük tarafından kurulan stantta broşür dağıtılmasına eşlik etti.
İl Sağlık Müdürü Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabetin çok önemli bir hastalık olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Birçok organı etkileyen ve birçok organda harabiyetle sonuçlanan çok kritik bir hastalıktır. Toplumun her kesiminin bu hastalıkla mücadele için sorumlulukları vardır. Son 10 yılda diyabet sıkılığı yüzde 7'lerden yüzde 10'un üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla çok ciddi önlemler almazsak ileride çocuklarımızın diyabet ve buna bağlı kalp, böbrek, göz hastalığı gibi pek çok hastalığa maruz kalması mümkün. Bu tarz farkındalık çalışmalarına bütün toplumdan destek bekliyoruz."

Yalova, Sağlık

Kaynak: AA

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