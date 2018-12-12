Yalova'da El Yapımı İçki Operasyonu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:52



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:52

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi düzenlediği operasyonla 700 litre el yapımı içki ele geçirdi.Yılbaşının yaklaşması ile birlikte artan el yapımı içkilerin önüne geçmek için operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese baskın yaptı. Bu adreslere kurulan düzeneklerle el yapımı içki hazırlandığını tespit eden ekipler piyasaya sürülmeye hazırlanan ve sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu belirtilen 700 litre kaçak içkiye el koydu. E.K (53) ve A.P. (48) isimli şahıslar gözaltına alındı. - YALOVA