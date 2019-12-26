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Yalova'da eski Panjin Parkı'nda kalan tabela sökülüyor

Yalova Belediyesi ekipleri, Çin'in Doğu Türkistan politikaları nedeniyle bu ülkenin Panjin kenti ile kardeş belediye ilişkisinin askıya alınmasının ardından, adı daha önce değiştirilen eski Panjin Parkı'nda kalan tabelayı söküyor.

26.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:58 Yalova'da eski Panjin Parkı'nda kalan tabela sökülüyor
Belediyesi ekipleri, Çin'in Doğu Türkistan politikaları nedeniyle bu ülkenin Panjin kenti ile kardeş belediye ilişkisinin askıya alınmasının ardından, adı daha önce değiştirilen eski Panjin Parkı'nda kalan tabelayı söküyor.
Belediye Başkanı Vefa Salman, yaptığı yazılı açıklamada, Panjin kenti ile ilişkileri askıya aldıklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlattı.
Yalova Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneğinin, Panjin Parkı'nın adının değiştirilmesi önerisini sunduğunu aktaran Salman, ancak 8 Aralık 2009'da Yalova Belediye Meclisinin kararıyla bu parkın adının "1302 Osmanlı Kuruluş Parkı" olarak değiştirildiğini belirtti.
Belediye Başkanı Salman, "Bu değişime rağmen tabela yerinden sökülmemiş. Sanırım halk arasında böyle bilindiği ve kardeş şehir ilişkileri nedeniyle tabela kaldırılmamış." ifadelerini kullandı.
Dernek yönetimine hassasiyet ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Salman, "1302 Osmanlı Kuruluş Parkı içinde bulunan tabelayı da ekiplerimiz kaldırmaya başladılar. 2009 yılında alınan kararla bugün için resmiyette böyle bir park yok. Bu nedenle de bizim adını değiştirebileceğimiz bir yer yok ama Dere Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi arasında hizmete soktuğumuz ve açılışını önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız köprüye 'Doğu Türkistan' ismini vereceğimizin müjdesini buradan veriyorum." bilgisini paylaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yalova Belediyesi, Doğu Türkistan, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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