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Yalova'da etkinlikler iptal edildi

Yalova Belediyesi tarafından 30 Nisan'a kadar düzenlenmesi planlanan tiyatro, panel ve konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.

13.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:40
Yalova'da etkinlikler iptal edildi
Yalova Belediyesi tarafından 30 Nisan'a kadar düzenlenmesi planlanan tiyatro, panel ve konserler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk, yaptığı yazılı açıklamada, kararın halk sağlığı düşünülerek alındığını belirtti.
Tutuk, karar doğrultusunda Yürüyen Köşk, Kent Müzesi ve Kağıt Müzesi'nin de 30 Nisan 2020'ye kadar ziyarete kapatıldığını bildirdi.
Öte yandan Altınova ilçesinde de belediyenin aldığı karar doğrultusunda planlanan tüm etkinlikler iptal edildi.
İptal kararının, 23 Nisan'da yapılması planlanan Hersek Güreşleri, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, 19 Mayıs Gençlik Şöleni gibi etkinlikleri de kapsadığı kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle ikinci bir karara kadar tüm etkinlik ve organizasyonlarımızı iptal ediyoruz. Önce sağlık düsturuyla alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız." şeklinde konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel

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