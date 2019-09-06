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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Emniyet Müdürü E.D, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

06.09.2019 17:57 Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Emniyet Müdürü E.D, Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan firari Emniyet Müdürü E.D.'nin Yalova'da bir evde ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. Ardından düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. E.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.D, sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edilecek. - YALOVA

Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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