Haberler» Güncel» Haber

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

06.09.2019 18:46 Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Yalova'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, KHK ile meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama müzekkeresi ile aranan firari eski emniyet müdürü E.D'nin saklandığı adresi tespit etti.
Aadrese operasyon düzenleyen ekipler, E.D'yi gözaltına aldı, dijital materyallere el koydu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26   Aracın ön konsolunun üzerinde yolculuk
19:26   İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama
19:26   Libya'da UMH'den Terhune'deki Hafter güçlerine saldırı
19:24   Yangında kurtarılan güvercinine öpüp sarıldı
19:23   Tbmm başkanı ve tarım bakanı elektrikli traktörü inceledi
19:22   Oğlunu aramaya çıkan anne elektrik akımına kapılarak öldü
19:22   Antalya'da uyuşturucu operasyonu