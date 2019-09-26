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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

26.09.2019 10:42Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si sorgularının tamamlanması sonrasında Yalova Adliyesine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıkların FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yargılanacakları bildirildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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