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Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu Zanlılar adliyeye sevk edildiYALOVA - Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

26.09.2019 11:36
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
Zanlılar adliyeye sevk edildi
YALOVA - Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Yalova merkezli olarak 7 ide eş zamanlı olarak yapılan operasyonla FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesi ile gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.
Yalova merkezli olarak Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 7'si sorgularının tamamlanması sonrasında Yalova Adliyesine sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanıkların FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yargılanacakları bildirildi.
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, Yerel

Kaynak: İHA

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