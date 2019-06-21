21.06.2019 10:19
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Yalova'da fuhuş operasyonu

Yalova

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünün "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin (50) de aralarında olduğu 3'ü yabancı uyruklu kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adresler ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda mermi, para, uyuşturucu, kadınlarla ilgili kayıtların olduğu ajandalar ele geçirildi.
Evlerde zorla tutuldukları öne sürülen Rusya ve Ukrayna uyruklu 14 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Kadınların, emniyetteki ifadelerinde iş bulma vaadiyle kandırıldıklarını ve zorla tutulduklarını söyledikleri belirtildi.
Örgüt üyeleri ve kadınların, yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, telefon görüşmelerini şifreli gerçekleştirdikleri ve "Arabalar geldi" parolasını kullandıkları kaydedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Yalova, Güncel

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