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Yalova'da fuhuş operasyonu

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:06Yalova'da fuhuş operasyonu
Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde iki ayrı evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.
İki adreste yapılan operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler M.K. G.Ş. ile fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın ve müşteri olarak ikametlerde bulunan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Ayrıca ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, uyuşturucu madde ile fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bin 50 Avro, 10 dolar ve 6 bin 985 lira ele geçirildi.
Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu D.Y, N.N, Z.T, M.Z.K. ve S.C'nin sınır dışı işlemleri başlatılırken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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