Yalova'da fuhuş villalarına baskın

Yalova'da fuhuş yuvasına dönüştürülen villalara baskın yapıldı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde bulunan 2 villada fuhuş yapıldığı istihbaratını alarak harekete geçti. Belirtilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda D.Y, N.N, Z.T, M.Z.K. ve S.C. adlı yabancı uyruklu 5 kadın ile bu kadınlara fuhuş yaptıran M.K, G.Ş ve N.I. adlı şahıslar gözaltına alındı. Villalarda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve fuhuştan kazanılan paralar ele geçirildi.



Yapılan sorgu ise, sistemin nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Yabancı uyruklu kadınlar, Türkiye'de kendilerine iş bulunacağı vaadi ile kandırıldıklarını, pasaportlarına el konularak fuhuş yapmaya zorlandıklarını söyledi. M.K, G.Ş ve N.I. adlı şahıslar tutuklanma, D.Y, N.N, Z.T, M.Z.K ve S.C. adlı yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilme talebi ile mahkemeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA