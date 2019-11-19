Haberler » Yerel » Yalova'da fuhuş villalarına baskın - Haber

Yalova'da fuhuş villalarına baskın

Yalova'da fuhuş villalarına baskın İş vaadi ile getirilen kadınlara fuhuş tuzağıYALOVA - Yalova'da fuhuş yuvasına dönüştürülen villalara baskın yapıldı.

19.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:09
'da fuhuş villalarına baskın
İş vaadi ile getirilen kadınlara fuhuş tuzağı
YALOVA - Yalova'da fuhuş yuvasına dönüştürülen villalara baskın yapıldı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Çiftlikköy ilçesinde bulunan 2 villada fuhuş yapıldığı istihbaratını alarak harekete geçti. Belirtilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda D.Y, N.N, Z.T, M.Z.K. ve S.C. adlı yabancı uyruklu 5 kadın ile bu kadınlara fuhuş yaptıran M.K, G.Ş ve N.I. adlı şahıslar gözaltına alındı. Villalarda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve fuhuştan kazanılan paralar ele geçirildi.
Yapılan sorgu ise, sistemin nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Yabancı uyruklu kadınlar, Türkiye'de kendilerine iş bulunacağı vaadi ile kandırıldıklarını, pasaportlarına el konularak fuhuş yapmaya zorlandıklarını söyledi. M.K, G.Ş ve N.I. adlı şahıslar tutuklanma, D.Y, N.N, Z.T, M.Z.K ve S.C. adlı yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilme talebi ile mahkemeye sevk edildi.
Yalova'da fuhuş villalarına baskın

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
19:46 Kütahya'da 170 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı
19:23 Geleceğin şampiyonları bu salonda yetişiyor
19:15 Diyaliz hastası yaşlı adam hobi olarak başladığı ud yapımına 15 yıldır devam ediyor
19:12 ETSO 100 farklı Bulgar ve Türk firmasını Edirne'de buluşturdu
19:04 Ekmek fırınında korkutan yangın...Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu
19.11.2019 20:08:43