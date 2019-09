Yalova'da Gaziler Günü kutlandı

Gaziler Günü Yalova 'da törenlerle kutlandı.Gaziler Günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şakir Güner ve Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi yöneticileri, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dnz. Öğr.Alb. Hayrullah Şahin, "Türk vatanının ve yüce Türk milletinin ebedi varlığını devam ettirmek ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla ülkemizin her karış toprağını savunarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek amacıyla 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanını vermiştir. Bu kapsamda 19 Eylül günü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Özgürce yaşadığımız bu topraklarda Şehidin kanı, gazinin gözyaşı vardır. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da savaşan Mehmetçiklerimizle 15 Temmuz'da vatanın her yerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğrunda kahramanca mücadele eden asker, polis ve sivil bütün gazilerimizin onur günüdür. Şanlı ordumuzun İstiklal Savaşında düşmana karşı arka arkaya kazandığı kesin zaferler neticesinde vatan topraklarının bütünlüğünü ve yeni Türkiye Devletinin istiklalini dünyaya tanıtması tarihe geçmiştir. Türk milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren, her zaman öğüneceğiniz eşsiz destanlar ve zaferlerle doludur. Türk milleti tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden hep başarıyla çıkmıştır. Bugün 2000'li yılların saygın ve güçlü Türkiye'sinde bu şanlı mücadele ve sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır. Nasıl ki ulusal bağımsızlığımızı ve özgürlüklerimizi Kurtuluş Savaşı'na katılan, o savaşta şehit veya Gazi olan atalarımıza borçluysak bugünkü ulus ve ülke bütünlüğümüzü de, başta terörizmi olmak üzere her türlü iç ve dış tehdide karşı savaşan bu uğurda şehit ve gazi olanlara borçluyuz" dedi.Gaziler adına konuşmayı ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkan Yardımcısı Tayfun Mollaahmetoğlu gerçekleştirdi. Tören sonrasında Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol mensupları gazilerle birlikte günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdiler. - YALOVA