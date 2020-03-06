Yalova'da geçici belediye başkanlığına Mustafa Tutuk seçildi

YALOVA Belediyesi'nde yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'nın yerine, belediye meclisinde bugün yapılan seçim ile üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk, seçildi. Tutuk, Yalova 'nın geçici belediye başkanı oldu.

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi. Art arda düzenlenen operasyonlar ile Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VEFA SALMAN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

GEÇİCİ BAŞKANLIĞA MUSTAFA TUTUK SEÇİLDİ

Vefa Salman'dan boşalan başkanlık için Belediye Meclisi'nde bugün seçim yapıldı. Seçimde, üçüncü turda 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk, Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi. Tutuk yaptığı açıklamada, "Yargının devam ettirdiği bir süreç. Encümen ve meclis üyelerim bu görevi bana tebliğ ettiler. Güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yalova'nın sorunlarını biliyoruz. Üstesinden gelecek ekibimiz var. El birliği ile Yalova'nın bütün sorunlarının üstesinden geleceğiz" dedi.