Yalova'da geçici belediye başkanlığına Mustafa Tutuk seçildi (2)

SEÇİM SONRASI CHP KANADINDAN AÇIKLAMA

Yalova Belediyesi'nde gerçekleşen seçimde AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Tutuk geçici olarak belediye başkanı olarak seçildi. Seçimin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel katıldı. Toplantıda konuşan Vefa Salman, "Önümüze bakacağız. Bizim giydiğimiz gömlek, ateşten gömlek. Bunun içerisinde her şey var. Gelinen nokta itibariyle bugün belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı. Yalova'ya hayırlı olsun diyorum. Adaletin tecelli edeceğine inancım tam. Kamunun vicdanında, Yalovalının vicdanında, ben ne konumda olduğumu sokakta yürürken gördüm, bu bir süreç. Ne kadar süreceğini kestirmek güç ama gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Haklılığımız nasıl geçmişte, 2014'te ortaya çıktıysa, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Allah'ın adaleti de tecelli edecektir" dedi.

'YALOVA'NIN İRADESİNE VURULMUŞ BİR ZİNCİRDİR'

Yalova Belediye Başkanının görevden uzaklaştırma kararının hukuki değil siyasi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bir belediye görevlisinin şahsi işlediği suçu maalesef önce belediye başkan yardımcımıza, sonra da belediye başkanımıza kadar getirmişlerdir. Bütün kamuoyunun bildiği gibi, önce bir kişinin zimmeti söz konusuydu ama oradan herhangi bir şey çıkaramayınca şimdi müfettişler araya araya, elde hiçbir belgesi olmayan bir suçlamayla belediye başkanımızı karşı karşıya bırakmışlardır. Maalesef hukuk katledilmiştir. Bu Yalovalılara da yapılmış bir haksızlıktır. Yalovalının iradesine vurulmuş bir zincirdir" ifadelerini kullandı.