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Yalova'da "Genç Türkiye Kongresi" il finali yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından yürütülen Genç Türkiye Kongresi il finali, 30 liseden 300 öğrencinin katılımıyla Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

25.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:16 Yalova'da
Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından yürütülen Genç Türkiye Kongresi il finali, 30 liseden 300 öğrencinin katılımıyla Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Toplumun önemli meseleleri ve çözüm bekleyen sorunları hakkında fikirlerini ortaya koymak isteyen öğrenciler, etkinlikte düşündüklerini anlatma imkanı buldu.
81 ilde yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlenen öğrencilerin 'da yapılacak final programına katılmaya hak kazanacağı belirtildi.
TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Edib Özyılmaz, yaptığı açıklamada, liseli gençlere yönelik kongre ile gençlerin fikirlerini çekinmeden ifade edebildiğini bildirdi.
Özyılmaz, "Yaşıtlarıyla seviyeli tartışmalar yapma imkanı buldular. Bu organizasyon gençlerin farklı bakış açılarını tanıdığı, birlikte düşünme, müzakere etme ve ortak bir fikre ulaşma yollarını öğrendiği samimi ve nitelikli bir gençlik platformu oldu. Fikirlerini ortaya koyan gençlerimize alanında yetkin kişiler danışmanlık ettiler. Gençlerimize ve destek verenlere teşekkürlerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Türkiye, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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