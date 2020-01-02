Haberler » Güncel » Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yalova'da gümrük bölgesinde 34'ü çekici dorsesinde, biri de çevrede bulunan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34 Yalova'da gümrük bölgesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı
'da gümrük bölgesinde 34'ü çekici dorsesinde, biri de çevrede bulunan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
beldesinde, Topçular Ro-Ro Gümrük Sahası'nda yurt dışına çıkış için bekleyen çekici dorsesinde gümrük muhafaza memurları arama yaptı.
Kontrollerde, yasa dışı yollarla 'ya gitmeye çalıştıkları belirlenen 18'i Irak, 15'i İran ve biri Suriye uyruklu 34 kişi yakalanıp haklarında işlem yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü ise adli merciler tarafından tutuklandı.
Ayrıca, aynı bölgede devriye sırasında, tel örgülerden geçerek gümrük terminaline girmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Taşköprü, Fransa, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56   MHP'li Akçay: "Türkiye, Libya'ya meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek vermek için gitmektedir" - Haber
17:55   Libya, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısıdır" - Haber
17:54   Taksiciden gaspçıların serbest kalmasına tepki: Ölmem mi lazımdı? - Haber
17:54   Kılıçdaroğu'ndan 'Libya' açıklaması - Haber
17:49   Adıyaman Belediyesi'nden, fedakar anneye ziyaret - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 18:00:07