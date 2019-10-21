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Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.

21.10.2019 13:14Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Balıkesir'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova'da yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen zanlıların bulunduğu kamyoneti durdurdu.
Gözaltına alınan A.V, M.K, M.V, N.K.K. ve A.Y'nin, Balıkesir'de 18-19 Ekim'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
Şüphelilerin yanı sıra araçta ve üzerlerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile suç materyalleri, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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