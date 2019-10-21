Yalova'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir
'de evlerden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, Yalova
'da yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen zanlıların bulunduğu kamyoneti durdurdu.
Gözaltına alınan A.V, M.K, M.V, N.K.K. ve A.Y'nin, Balıkesir'de 18-19 Ekim'de bazı evlerden ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
Şüphelilerin yanı sıra araçta ve üzerlerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile suç materyalleri, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.