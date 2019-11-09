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Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda, İran plakalı TIR'ın çamurluklarına gizlenen piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 94 kilogram 454 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

09.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:51Yalova'da İran plakalı TIR'da 94 kilo afyon sakızı ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 'da gerçekleştirilen operasyonda, plakalı TIR'ın çamurluklarına gizlenen piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 94 kilogram 454 gram sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova'da yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında limana gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu. Liman sahasında bulunan, İran plakalı TIR riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına yönlendirildi. Gerçekleştirilen taramada aracın dorse çamurluklarında şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla detaylı olarak arandı. X-ray cihazında şüpheli olarak görünen yerlere dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin çamurlukları yerlerinden söküldü. Aracın çamurluklarından çıkarılan toplam 42 paket içerisinde, Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyonda ele geçirilen 42 paketteki, 94 kilogram 454 gram ağırlığındaki Afyon sakızının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili İran uyruklu sürücü ve yanındaki vatandaşı gözaltına alındı.



Yalova, Afyon, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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