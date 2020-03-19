Yalova'da iş insanını öldüren iki kardeş tutuklandı

YALOVA'da, bir süre işyerinde çalıştıkları iş insanı Erdal Dönmez'i (53), evinin önünde düzenledikleri silahlı saldı ile öldürenmekten gözaltına alınan Serhat ve Sabri Akbaş isimli iki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Salı günü saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş insanı Erdal Dönmez, araçtan indiği sırada iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

24 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki yaklaşık 100 güvenlik kamerasını izleyerek, şüphelilerin Serhat ve Sabri Akbaş adlı kardeşler olduğunu tespit etti. Geçtiğimiz aylarda Erdal Dönmez'in yanında çalıştıkları iddia edilen Serhat Akbaş ve Sabri Akbaş, cinayetin ardından 24 saat sonra şehir merkezinde oturdukları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işledikleri öğrenilen Serhat Akbaş ve Sabri Akbaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA